les Grandes Z'escapades Yssingeaux

Yssingeaux

les Grandes Z'escapades place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux

2022-02-17 15:00:00

Voilà un épatant spectacle proposé par Fred Lavial, conteur toujours en grande forme, accompagné d'une guitare battante, imaginé pour les enfants à partir de 8 ans

