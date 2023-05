Les Grandes Vacances de Cowboy et Indien • Avant-première Cinéma le Louxor Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Les Grandes Vacances de Cowboy et Indien • Avant-première Cinéma le Louxor, 28 mai 2023, Paris. Le dimanche 28 mai 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. payant Tarif normal : 6,8 €

-26 ans : 5,5 €

Carte Louxor 10 places : 60 €

Carte Louxor 5 places : 34,5 €

Un film à venir découvrir dès 6 ans. Le petit-déjeuner sera offert avant la séance ! LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET

INDIEN

De Stéphane Aubier, Vincent Patar

BELGIQUE, FRANCE, SUISSE I 2023 I 52′ I Dès 6 ans

Sortie nationale le 7 juin 2023 Un

petit-déjeuner sera offert avant la séance ! Cowboy et Indien,

accompagnés de personnages loufoques et extravagants,

vivent une vie pleine de rebondissements. Avec cette joyeuse

équipe, l’inattendu peut survenir à chaque instant

! Ainsi, se rendre à une foire agricole ou partir en

vacances devient une drôle d’aventure, complètement

rocambolesque, à laquelle Cowboy et Indien (et Cheval)

vous invitent ! « Cette virée dans

l’univers délirant de ces petits personnages animés

est une friandise gourmande, qui se déguste d’autant plus

lorsqu’on s’abandonne à la créativité des

auteurs. L’effet de surprise est permanent, nul ne saurait dire

comment l’histoire va se finir, ni par quel chemin les

personnages vont parvenir à leur fin ou s’ils pourront

seulement atteindre leur objectif. Ce suspens est entretenu par

le rythme des péripéties, qui s’enchaînent

comme autant d’explosions lors d’un feu d’artifice.

