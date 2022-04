LES GRANDES TABLÉES DU SAUMUR CHAMPIGNY Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur Maine-et-Loire Une ambiance festive et conviviale rythmée par des animations musicales qui vous invitent à la fête ! Un joyeux bazar :

Les convives viennent de loin pour participer aux Grandes Tablées du Saumur Champigny. Ils sont parfois surpris du joyeux bazar dans les files d’attentes. Il n’y a pas de services à tables et celles-ci ne sont pas réservées. Tout le monde est à la même enseigne et c’est parfois par l’entraide que se nouent les amitiés d’un soir. De la musique :

Les nombreux concerts qui rythment la soirée vous feront à coup sûr pousser la chansonnette… pour le plaisir (ou non) de vos voisins de tablée ! Distinctions :

20ème édition des Grandes Tablées du Saumur Champigny. Deux soirées festives et géantes en plein cœur de Saumur… L'occasion de déguster le Saumur Champigny accompagné des produits du terroir et de saison.

