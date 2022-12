Les grandes soirées du Domaine de Joinville – Soirée Blanche – Réveillon de la Saint-Sylvestre Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Les grandes soirées du Domaine de Joinville – Soirée Blanche – Réveillon de la Saint-Sylvestre Eu, 31 décembre 2022, Eu . Les grandes soirées du Domaine de Joinville – Soirée Blanche – Réveillon de la Saint-Sylvestre 95 Route du Tréport Domaine de Joinville Eu Seine-Maritime Domaine de Joinville 95 Route du Tréport

2022-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-31 03:00:00 03:00:00

Domaine de Joinville 95 Route du Tréport

Eu

Seine-Maritime Pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre, une GRANDE SOIRÉE vous attend ! Le Domaine de Joinville vous propose la SOIRÉE BLANCHE. Nous vous proposons le menu et quelques possibilités de séjours. Nous serions ravis de vous voir pour fêter la Nouvelle Année ensemble. Cette soirée se voudra festive avec animation et sonorisation. Réservez des maintenant vos places Au programme : menu festif, animation et une ambiance chaleureuse. Menu :

APERITIF

– Foie gras de canard, abricot sec, pavot

– Saumon fumé avruga, toast

– Escargots, trompettes

« Les bulles » par « les Pierres ecrites » DINER :

– Saint-Jacques à la plancha, butternut, noisettes (Saint-Jacques de nos côtes, Mousseline de butternut, noisettes fraîches & noisettes torréfiées)

– Riz-zotto, truffe (Risotto crémeux à la truffe noire)

– Poularde, morilles, vin jaune (Suprême de poularde au vin jaune et aux morilles)

– Chocolat (Extrême au chocolat et chocolat de l’an) Vin blanc & vin rouge contact@domaine-joinville.com +33 2 35 50 52 52 https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-blanche-reveillon-de-la-st-sylvestre-477328742117 Domaine de Joinville 95 Route du Tréport Eu

