### [SAVE THE DATES] ### Les Grandes Soirées de la Silver économie – Avril 2021 Les Grandes Soirées sont des émissions sur Internet en live autour d’un(e) invité(e) « VIP » en deux parties : un face à face avec Frédéric Serrière et les questions / réponses avec les spectateurs. L’idée est de laisser le temps d’aller au fond des sujets et faire avancer les réflexions. * Lundi 5 avril (20h) : Alain Monteux (Président Tunstall Vitaris) * Mardi 6 avril (20h) : Nicolas Hurtiger (Co-fondateur Groupe Zephyr – Senior Compagnie) * Mercredi 7 avril (20h) : Benjamin Misery (Président Directeur Général – Senioriales) * Jeudi 8 avril (20h) : Christophe Berly (Fondateur, directeur des opérations – Ordissimo – Merci Julie) **Fonctionnement** **Emissions en live**

**A 20h**

**A suivre depuis votre ordinateur, tablette, smartphone**

**100 places en visiophonie pour les 100 premier(e)s connecté(e)s (au delà sur youtube live)**

