Les grandes semaines de la petite enfance

Animations dédiées aux bébés et tout-petits. Spectacles, atelier d’initiation musicale, Racontines et accueils de tous les services de la Petite Enfance de La Baule. Thème : au fil des émotions * Samedi 13 novembre à 11H Spectacle de la Cie Art Symbiose « Au fil des émotions » pour les enfants dès 2 ans * Mercredi 17 novembre à 10H30 Atelier « éveil musical pour les bébés » pour apaiser les tout-petits, une séance tout en douceur et en musique pour un temps calme et musical. * Samedi 20 novembre à 16H30 Spectacle « Pêle-Mêle » à partir de 3 ans * Mercredi 24 novembre à 10H30 « Racontines et p’tites bricoles » à partir de 2 ans * Samedi 27 novembre à 10H30 Atelier « éveil musical pour les bébés » pour apaiser les tout-petits, une séance tout en douceur et en musique pour un temps calme et musical.

