Les Grandes Révélations du Jardin de l'Abbaye Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou

Les Grandes Révélations du Jardin de l'Abbaye Nogent-le-Rotrou, 2 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 19:00:00

Nogent-le-Rotrou 28400 Présentation de l’ouvrage « Nogent-le-Rotrou : Roman et Gothique » (château, abbaye et architecture civile du X au XVème siècle), tout juste édité par la société française d’archéologie.

Nogent-le-Rotrou

