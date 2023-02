Les grandes représentations du monde : la légende de Galilée Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les grandes représentations du monde : la légende de Galilée Amphi Favoreu Espace Cassin, 16 mars 2023, Aix-en-Provence . Les grandes représentations du monde : la légende de Galilée 5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Amphi Favoreu Espace Cassin 5 avenue Robert Schuman

2023-03-16 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-16 16:00:00 16:00:00

Amphi Favoreu Espace Cassin 5 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR 6 6 Galilée est connu et reconnu comme le « père de la science moderne » selon l’expression consacrée des philosophes et des historiens des sciences : il mérite pleinement à ce titre une place parmi les savants légendaires qui depuis Aristote et jusqu’à Einstein ont inauguré des représentations du monde.

Mais sa légende est aussi pleine de mythes et de fictions : la plupart des « exploits » qu’on lui attribue sont ou bien des inventions tardives ou bien des récits imaginaires.

Mérite-t-il alors sa réputation ? De quelle paternité peut-il réellement se targuer ? En quoi est-il le « messager » d’un monde nouveau ? La conférence s’amusera à défaire le mythe galiléen pour rétablir son véritable apport scientifique et surtout philosophique. Galilée est connu et reconnu comme le « père de la science moderne » selon l’expression consacrée des philosophes et des historiens des sciences : il mérite pleinement à ce titre une place parmi les savants légendaires; marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/enseignements-a-aix-provence Amphi Favoreu Espace Cassin 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Amphi Favoreu Espace Cassin 5 avenue Robert Schuman Ville Aix-en-Provence lieuville Amphi Favoreu Espace Cassin 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Les grandes représentations du monde : la légende de Galilée Amphi Favoreu Espace Cassin 2023-03-16 was last modified: by Les grandes représentations du monde : la légende de Galilée Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence 16 mars 2023 5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone