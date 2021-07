Vichy Vichy Allier, Vichy Les grandes rencontres 2021, avec Éric-Emmanuel SCHMITT Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Les grandes rencontres 2021, avec Éric-Emmanuel SCHMITT Vichy, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vichy. Les grandes rencontres 2021, avec Éric-Emmanuel SCHMITT 2021-07-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-04 Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino

Vichy Allier La 11e édition des grandes rencontres se déroulera les 2, 3 et 4 juillet 2021 au Palais des congrès de Vichy ! Rendez-vous le 4 juillet à 14h30 avec Éric-Emmanuel SCHMITT ! mairie@ville-vichy.fr +33 4 70 30 17 17 https://www.ville-vichy.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Étiquettes évènement : Autres Lieu Vichy Adresse Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino Ville Vichy lieuville 46.12348#3.42001