BASILIQUE DU SACRE-CŒUR, le jeudi 27 janvier à 20:30

Programmation MARSEILLE CONCERTS Emmanuel Trenque, chef du Choeur de l’Opéra Municipal de Marseille, le Choeur de l’Opéra et Stéphane Bois à l’orgue, revisiteront toutes les grandes prières de l’Opéra, allant du poignant “Salve Regina” (final des Dialogues des Carmélites de Poulenc), à la superbe “invocation” de Maria Stuarda de Donizetti “Deh ! Tu di un umile preghiera… “, en passant par la grande première scène de “Samson & Dalila” de Saint-Saëns “Dieu d’Israël, écoute la prière” ou la “courte” et prenante incantation dans Hérodiade de Massenet “Schemah Isarël Adonaï …”. En partenariat avec la Ville de Marseille. et la Basilique du Sacré-Cœur

De 10 à 25€

♫CLASSIQUE♫ BASILIQUE DU SACRE-CŒUR 81, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T21:45:00

