Les grandes personnes – Lecture théâtrale de la Compagnie Le Carrousel Centre Culturel Canadien Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Avec la pièce « Les grandes personnes », entrez dans l’univers de Joséphine et son sens de l’humour décapant au Centre culturel canadien !

Jeudi 25 janvier à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à une lecture théâtrale de la compagnie québécoise Le Carrousel à partir du texte de la québécoise Marie-Hélène Larose-Truchon, et une mise en scène de la québécoise Marie-Ève Huot.

Joséphine est coach de vie pour enfants et donne des trucs et astuces pour mieux interagir avec les grandes personnes. Elle propose dix leçons “durant lesquelles on explore la bête de fond en comble”. Joséphine n’est pas seule : une vieille femme l’écoute. Progressivement, cette interlocutrice originale devient une présence amicale et rassurante.

La lecture théâtrale Les grandes personnes fera tout autant rire les jeunes spectateurs qui reconnaîtront leurs parents, que les adultes qui se reconnaîtront dans leurs contradictions !

Marie-Hélène Larose-Truchon

Née en 1980 à Montréal, Marie-Hélène Larose-Truchon gagne le concours « Théâtre pour le jeune public et la relève » grâce à sa pièce Reviens! un an après sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada. Elle reçoit une mention spéciale au prix Gratien-Gélinas pour Minuit (publié chez Leméac) en 2013 et pour Un oiseau m’attend en 2015. Elle est aussi l’autrice des pièces jeune public Crème-Glacée et Amande-Amandine, toutes deux publiées chez L’Arche Éditeur. Ces pièces ont été produites par le Petit Théâtre de Sherbrooke, le Double Signes et par Vincent Goethals à Metz en France. Elle enseigne depuis quelques années un atelier d’écriture à l’École nationale de théâtre du Canada. Son texte Les grandes personnes sera bientôt publié à L’Arche.

Marie-Ève Huot

Marie-Eve Huot appartient à la nouvelle génération d’artistes engagés corps et âme dans la dramaturgie scénique pour la jeunesse. En 2007, elle cofonde la compagnie Théâtre Ébouriffé avec laquelle elle crée les spectacles Cabaret au bazar, Un château sur le dos, Nœuds papillon et Des pieds et des mains. Comme actrice, elle a joué dans plusieurs productions dont Assoiffés de Wajdi Mouawad. Sa mise en scène d’Une lune entre deux maisons de Suzanne Lebeau lui vaut le prix LOJIQ/RIDEAU Francophonie (2013). En 2021, Marie-Eve Huot prend la direction artistique du Carrousel. La même année, elle met en scène le spectacle Antigone sous le soleil de midi, à partir du texte de Suzanne Lebeau. En 2023, elle est finaliste au Prix Jovette-Marchessault.

Les grandes personnes est une création du Carrousel, compagnie de théâtre québécoise, en coproduction avec le Théâtre du Bic (Québec), et bénéficie du soutien des Tréteaux de France – Centre Dramatique National pour son développement.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Crédits : Stéphanie Robert