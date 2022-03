Les grandes oeuvres pour piano d’André Jolivet – Récital de Pascal Gallet Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Les grandes oeuvres pour piano d'André Jolivet – Récital de Pascal Gallet Marseille 1er Arrondissement, 29 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement. Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet

2022-03-29 20:00:00

Pascal Gallet est le spécialiste mondial de la musique pour piano du compositeur français André Jolivet, dont il a interprété l'Intégrale aux quatre coins du Monde, mais jamais encore en France. 20 ans après l'enregistrement de cette Intégrale sur CDs, il annonce la parution – au printemps 2022 – de l'Intégrale en vidéos pédagogiques sur sa chaîne YouTube.

Dans le cadre de cette démarche didactique, il donnera un récital gratuit et ouvert à tou(te)s dans la salle Tomasi du Conservatoire Pierre Barbizet, pour faire découvrir ce répertoire virtuose.



Rendez vous mardi 29 mars au Conservatoire de Marseille Pierre Barbizet pour le récital de Pascal Gallet, les grandes oeuvres pour piano d'André Jolivet. http://conservatoire-national-de-region.marseille.fr/



Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement

