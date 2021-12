Marseille Galerie Victor Orly Bouches-du-Rhône, Marseille Les grandes mélodies Populaire de Noël par Dimitri Voronov. Galerie Victor Orly Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les grandes mélodies Populaire de Noël par le célèbre baryton Dimitri Voronov. Dmytro Voronov est né le 15 février 1994 à Vychgorod, dans la région de Kiev. Il a obtenu un enseignement supérieur à l’Académie nationale de musique d’Ukraine. Son succès a débuté dans la production moderne de l’opéra “L’Ours” (livret basé sur la pièce d’Anton Tchekhov) Don Pakubio de l’opéra “La pietra del paragone”, J. Rossini. Réservation au 0614315955

15€

♫♫♫ Galerie Victor Orly 39 rue paradis 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-19T17:30:00 2021-12-19T18:30:00

