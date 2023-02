Les grandes Médiévales du Fort La Latte Plévenon Plévenon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Plévenon 12ème édition des grandes médiévales du château de la Roche Goyon – Fort La Latte.

Avec au programme : Tournoi de chevalerie, fauconnerie, spectacles, musiciens, animations, combats, compagnies et bien d’autres avec comme décor le château de la Roche Goyon – Fort La Latte. contact@lefortlalatte.com +33 2 96 41 57 11 http://www.lesgrandesmedievales.com/ Plévenon

