Les grandes marées Lanchères, vendredi 1 mars 2024.

Les grandes marées Lanchères Somme

Observez la montée des eaux lors d’une grande marée ! Et découvrez la faune, la flore de la Baie et ses paysages. Partez à la rencontre d’un surprenant spectacle naturel les grandes marées.

Un guide vous explique ce phénomène et répond à vos questions.

Tarifs 15€/adulte 7€/enfant

Durée 2h ( + 15mn aller/retour)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-09-30

Lanchères 80230 Somme Hauts-de-France

