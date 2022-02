Les grandes joutes Bridoré Bridoré Catégories d’évènement: Bridoré

Les grandes joutes
Bridoré
2022-06-18

Joutes médiévales avec combattants en armure à cheval et à pied. Spectacle de fauconnerie, jeux médiévaux pour les enfants.

pamouveau@outlook.com +33 6 09 59 74 13

