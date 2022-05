Les Grandes Heures de Saint-Emilion au Château Haut-Sarpe Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christophe-des-Bardes Gironde Saint-Christophe-des-Bardes 37 EUR Musique et vin dans les châteaux, valorisation du patrimoine … l’association Les Grandes Heures de Saint-Emilion vous propose tout au long de l’année des concerts classiques de haute qualité dans les propriétés viticoles incontournables de Saint-Emilion. Le concert se tiendra le mercredi 8 juin à 20h30 au Château Haut-Sarpe (Trio piano et cordes Zadig & Rachmaninov, Beethoven, Schoenberg) Réservation et informations :

Billetterie en ligne : www.grandesheuresdesaintemilion.fr Possibilité de paiement le soir du concert dans la mesure des places disponibles Réservation possible par courrier : 2 rue des anciennes école – 33330 Saint-Émilion

