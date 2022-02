Les Grandes Fêtes Vikings Hérouville-Saint-Clair, 22 juillet 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Les Grandes Fêtes Vikings Parc Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair

2022-07-22 – 2022-07-24 Parc Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Les Grandes Fêtes Vikings sont de retour les 22, 23 et 24 juillet 2022 !

Poussez les portes du parc et partez pour un voyage au Moyen-Âge entourés de Vikings, de Carolingiens et de Normands. Ces derniers vous accueilleront à bras ouverts pour 3 jours de fête dans un cadre et une atmosphère unique.

Démonstrations de combat, artisanat, conférences et animations sont au programme de la 6eme édition de ce grand rassemblement Viking au Parc Historique Ornavik !

contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

