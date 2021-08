Balma Balma Balma, Haute-Garonne Les Grandes Fêtes de Balma – Du 3 au 5 septembre Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

Rendez-vous du vendredi 3 septembre à partir de 18h au dimanche 5 septembre. **Un programme riche en manifestations vous attend avec, entre autres, les nombreuses attractions du parc forain, un match de rugby au Stade municipal, l’apéritif du Comité des fêtes, le Grand feu d’artifice…** ### [Découvrez le programme complet](https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2021/08/GrandesFetes_Programme-montage-HD.pdf) **_Cette année, suite aux directives gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire pour les + de 18 ans, lors de tous les évènements des Grandes Fêtes de Balma._** La Ville de Balma vous invite à venir profiter, comme chaque année, des Grandes Fêtes de Balma. Balma Balma Balma Haute-Garonne

