Visite guidée des Grandes Ecuries. Samedi 13 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly Venez découvrir l'univers exceptionnel des Grandes Ecuries. Pendant 30 minutes, les conférenciers du Château de Chantilly vous feront découvrir les trésors architectureaux de ce palais dédié aux chevaux. Les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly Rue du connétable 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 (0)3 44 27 31 80 http://www.domainedechantilly.com/fr/ Chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries ont été construites par l'architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de Condé. Elles font figure de véritable palais pour chevaux. Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui présente la relation entre l'homme et le cheval depuis le début des civilisations. Les Grandes Écuries proposent toute l'année des spectacles équestres consacrés à l'art du dressage de haute-école qui contribuent à la renommée internationale de Chantilly, depuis plus de 30 ans.

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:55:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:55:00+02:00 ©Marc Walter, Chantilly le domaine des princes / Swan Editeur

