LES GRANDES EAUX NOCTURNES DU CHATEAU DE VERSAILLES Tous les samedis soir d’été, les Jardins Royaux du Château de Versailles se parent de mille feux et vous invitent à un voyage à travers le temps au rythme de la musique du Roi Soleil. Une promenade féérique à la découverte des fontaines et un feu d’artifice final éblouissant pour les petits comme pour les grands !Les Grandes Eaux Nocturnes, l’occasion unique de flâner dans les bosquets et les fontaines, habituellement fermés au public, mis en eau et en lumière. Redécouvrez au fil de votre déambulation les plus grands airs de la musique baroque de Lully à Charpentier, de Gluck à Rameau. Une expérience inédite et magique.Une promenade de 2h30 semée d’étonnement et de surprises avec en point d’orgue de magnifiques compositions de jets d’eau et des cascades de lumière au Bassin de Neptune, plus grand bassin des jardins du Château de Versailles.Pour clore cette soirée, les artificiers de Groupe F, véritables magiciens de la pyrotechnie, vous donnent rendez-vous sur la Grande Perspective du parc pour vous offrir un feu d’artifice royal ! DATES EXCEPTIONNELLES :Les samedis 10 et 17 juin – Possibilité pour les détenteurs de billets Grandes Eaux Nocturnes de venir en costume de style baroqueVendredi 14 juillet – Fête NationaleMardi 15 août – Nocturnes de FeuSamedi 23 septembre – Nocturnes ElectroGRATUITÉ accordée pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus, qui accèdent aux jardins sans billet.TARIF REDUIT accordé pour les 6-17 ans /BILLET PRESTIGE, pour une soirée en toute sérénité :Un parking dédié accessible par la Grille de la Reine dès 19h.Un accès direct au site par la Grille de Neptune dès 19h45.Une coupe de champagne offerte, à déguster avant votre visite.

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

