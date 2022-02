Les Grandes Eaux Nocturnes 2022 Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Grandes Eaux Nocturnes 2022 Versailles, 11 juin 2022, Versailles. Les Grandes Eaux Nocturnes 2022 Versailles

2022-06-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-24 23:05:00 23:05:00

Versailles Yvelines EUR Tous les samedis soir d’été, les Jardins à la Française du Château de Versailles se parent de mille feux pour vous éblouir. +33 1 30 83 78 89 https://www.chateauversailles-spectacles.fr/ Versailles

dernière mise à jour : 2021-12-07 par Office de Tourisme de Versailles

