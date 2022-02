Les Grandes Eaux Nocturnes 2022 Jardins du Château de Versailles

Les Grandes Eaux Nocturnes 2022 Jardins du Château de Versailles, 11 juin 2022, . Les Grandes Eaux Nocturnes 2022

du samedi 11 juin au samedi 24 septembre à Jardins du Château de Versailles

Tous les samedis soir d’été, les Jardins à la Française du Château de Versailles se parent de mille feux pour vous éblouir. Les bosquets, fontaines et bassins, mis en eau et en lumière au rythme de la musique du Roi Soleil (de Lully à Charpentier, de Gluck à Rameau), ponctuent 2h30 de promenade féerique jusqu’au grand feu d’artifice final. De la Grande Perspective où vous admirerez les statues, topiaires et bassins élégamment illuminés, à la fontaine de Latone récemment restaurée… Du Tapis Vert vibrant à la cadence de flammes monumentales, au Bosquet de la Salle de Bal où vous esquisserez quelques pas de danse entouré de mille et une bougies… Du Bassin du Miroir qui fait s’entremêler, s’entrecroiser, s’entrelacer des jets d’eau modernes à la surprenante lumière de la Colonnade… Du Bosquet de l’Encelade où vous découvrirez le géant enseveli au Bosquet des Bains d’Apollon où vous flânerez en admirant les groupes sculptés de la grotte de Thétis… Du Bosquet des Trois Fontaines où les…

Billet Prestige : 53€ Parking accessible par grille de la Reine dès 19h00, accès direct au site par la grille de Neptune à partir de 19h45, une coupe de champagne offerte à déguster avant votre visite

