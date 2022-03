Les Grandes Eaux Musicales Les Jardins du Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du samedi 2 avril au dimanche 30 octobre à Les Jardins du Château de Versailles Sur place, à l’entrée des jardins, le prix du billet d’entrée pour les Grandes Eaux Musicales est de 11 € plein tarif / 9.5 € tarif réduit.

Profitez des jardins du Château de Versailles, à l’occasion d’une promenade au détour des bosquets ouverts au public, des fontaines mises en eau et au rythme des musiques qui les ont autrefois animés. Les Jardins du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-25T09:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-07-02T09:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T09:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-09T09:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T09:00:00 2022-07-10T19:00:00;2022-07-14T09:00:00 2022-07-14T19:00:00;2022-07-16T09:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T09:00:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-23T09:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T09:00:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-30T09:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T09:00:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-06T09:00:00 2022-08-06T19:00:00;2022-08-07T09:00:00 2022-08-07T19:00:00;2022-08-13T09:00:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-14T09:00:00 2022-08-14T19:00:00;2022-08-15T09:00:00 2022-08-15T19:00:00;2022-08-20T09:00:00 2022-08-20T19:00:00;2022-08-21T09:00:00 2022-08-21T19:00:00;2022-08-27T09:00:00 2022-08-27T19:00:00;2022-08-28T09:00:00 2022-08-28T19:00:00;2022-09-03T09:00:00 2022-09-03T19:00:00;2022-09-04T09:00:00 2022-09-04T19:00:00;2022-09-10T09:00:00 2022-09-10T19:00:00;2022-09-11T09:00:00 2022-09-11T19:00:00;2022-09-17T09:00:00 2022-09-17T19:00:00;2022-09-18T09:00:00 2022-09-18T19:00:00;2022-09-24T09:00:00 2022-09-24T19:00:00;2022-09-25T09:00:00 2022-09-25T19:00:00;2022-10-01T09:00:00 2022-10-01T19:00:00;2022-10-02T09:00:00 2022-10-02T19:00:00;2022-10-08T09:00:00 2022-10-08T19:00:00;2022-10-09T09:00:00 2022-10-09T19:00:00;2022-10-15T09:00:00 2022-10-15T19:00:00;2022-10-16T09:00:00 2022-10-16T19:00:00;2022-10-22T09:00:00 2022-10-22T19:00:00;2022-10-23T09:00:00 2022-10-23T19:00:00;2022-10-29T09:00:00 2022-10-29T19:00:00;2022-10-30T09:00:00 2022-10-30T19:00:00

