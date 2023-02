Les Grandes Eaux Musicales 2023 du Château de Versailles CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES, 29 octobre 2023, VERSAILLES.

Les Grandes Eaux musicales du Château de VersaillesProfitez de l'extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, à l'occasion d'une promenade en famille ou entre amis à travers les bosquets exceptionnellement ouverts au public, à la découverte des fontaines mises en eau et au rythme des musiques qui les ont autrefois animés. Les 55 fontaines et bassins, leurs 600 jeux d'eau, mis en mouvement à l'aide d'une clé lyre par les fontainiers d'art du Château de Versailles, vous raviront. Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, vous accompagneront dans votre flânerie royale en musique.Les Grandes Eaux Musicales, un succès jamais démenti depuis plus de 350 ans ! Un incontournable !

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

Billet valable de 9h00 à 19h. Fermeture à 17h30 les samedis du 10 juin au 16 septembre, ainsi que les 27 mai,14 juillet, 15 août, 23 septembre et 29 octobre.

Les Grandes Eaux musicales du Château de Versailles



Profitez de l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, à l’occasion d’une promenade en famille ou entre amis à travers les bosquets exceptionnellement ouverts au public, à la découverte des fontaines mises en eau et au rythme des musiques qui les ont autrefois animés.

Les 55 fontaines et bassins, leurs 600 jeux d’eau, mis en mouvement à l’aide d’une clé lyre par les fontainiers d’art du Château de Versailles, vous raviront. Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, vous accompagneront dans votre flânerie royale en musique.

Les Grandes Eaux Musicales, un succès jamais démenti depuis plus de 350 ans ! Un incontournable !

Informations pratiques :

GRATUITÉ accordée pour :

– les enfants jusqu’à 5 ans inclus, qui accèdent aux jardins sans billet.

– les porteurs de la carte Château de Versailles Spectacles – carte Solo et Duo 1 an à Versailles – carte Société des Amis de Versailles

N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89

L’horaire indiqué pour la réservation (9h00) correspond à l’ouverture des caisses et des bosquets. Votre billet est valable de 9h00 à la fermeture des bosquets.

Toute sortie est définitive.

Billet valable pour une entrée (entrée par les portes Cour des Princes ou Petite Venise ou Ménagerie ou Grille de Neptune).

Seconde entrée possible par une autre porte que celle empruntée lors de la première entrée.

Les Grandes Eaux Musicales ont lieu quelles que soient les conditions climatiques.

Parcours déambulatoires, pas de place assise



Du 1 avril au 29 octobre 2023 :

Tous les samedis et dimanches du 1er avril au 29 octobre 2023 et certains jours fériés (Ascension jeudi 18 mai 2023 et Assomption mardi 15 août 2023).

Tous les mardis du 2 mai au 27 juin 2023 et certains jours fériés (Vendredi saint le 7 avril 2023, lundi de Pâques le 10 avril 2023, lundi 8 mai, lundi de Pentecôte le 29 mai 2023 et Fête Nationale le vendredi 14 juillet 2023).



Mise en eau des fontaines historiques :



Mise en eau du matin :

– Grande Perspective : de 10h30 à 12h (1h30)

– Bosquets et bassins côté SUD du Jardin : de 10h30 à 11h30 (1h)

(Côté Sud = bosquets de la Salle de Bal, de la Colonnade, de la Girandole et de la Salle des Marronniers ainsi que bassins de Bacchus et de Saturne ; mise en eau non systématique du bassin du parterre de l’Orangerie et mise en eau du bosquet de la Girandole jusqu’à midi).

Mise en eau de l’après-midi :

– Grande Perspective : de 14h à 14h30 (30mn), de 15h à 16h15 (1h15) et de 16h45 à 17h (15mn) – (total 2h)

– Tous les bosquets et bassins du Jardin : de 14h30 à 15h15 (45mn) et de 16h à 16h45 (45mn)

Mise en eau des fontaines automatiques toute la journée

– Bassin de Neptune : de 10h à 17h puis de 17h45 à 18h45*, 5mn toutes les

– Bassin du Miroir : de 10h00 à 19h*, 7mn toutes les 10mn

– Bosquet du Théâtre d’Eau : de 10h00 à 19h*

* sauf le 27 mai (Versailles Electro),les soirs de Grandes Eaux Nocturnes et le 29 octobre (heure d’hiver) : fin à 17h30

Mise en eau du Bassin de Neptune (final jets historiques) : à 17h20 (environ 10mn)

Evacuation et fermeture des jardins à 17h30 les samedis de Grandes Eaux Nocturnes (du 10 juin au 16 septembre 2023), les 27 mai, 14 juillet, 15 août, 23 septembre et 29 octobre 2023.

