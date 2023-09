Fête de la pomme et des cucurbitacées Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 15 octobre 2023, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement,Marne

Avis à tous les gourmands et gourmets ! La fête de la pomme et des saveurs d’automne du Village Musée du Der met à l’honneur la gastronomie régionale, ainsi que les légumes de saison. De 9h30 à 18h..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Les Grandes Côtes Village Musée du Der

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est



Attention all gourmets! The Village Musée du Der?s Apple and Autumn Flavors Festival celebrates regional gastronomy and seasonal vegetables. From 9.30 a.m. to 6 p.m.

¡Atención a todos los gourmets! El Festival de la Manzana y los Sabores de Otoño del Village Musée du Der es una celebración de la gastronomía regional y las verduras de temporada. De 9.30 a 18.00 h.

Hinweis an alle Feinschmecker und Gourmets! Beim Apfel- und Herbstgeschmacksfest im Museumsdorf Le Der stehen die regionale Gastronomie sowie Saisongemüse im Mittelpunkt. Von 9:30 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne