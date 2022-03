Les grandes conférences > Yvan BOURGNON Saint-Lô, 12 mars 2022, Saint-Lô.

Les grandes conférences > Yvan BOURGNON Saint-Lô

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Lô Manche

Rendez-vous le 12 mars prochain au théâtre de Saint-Lô, pour la conférence “L’aventurier protecteur des océans” de Yvan BOURGNON.

Né le 6 juillet 1971 en Suisse. Son histoire d’amour avec la mer date de sa plus tendre enfance. Dès l’âge de 8 ans, il fait le tour du monde avec ses parents, pendant quatre ans et décide quelques années plus tard de vivre sa passion : la navigation.

Il se passionne pour les voiliers, et sillonne les océans pendant près de 17 années sur les multicoques 60 pieds ORMA (les F1 des mers).

220 jours en 2014 lors d’un tour du monde que personne n’aurait imaginé… 72 jours en 2017 pour une traversée inédite de l’océan Arctique… Soit plus de neuf mois en mer face aux éléments, seul, sans assistance et à bord d’un catamaran non-habitable de 10 m² ! Voici l’expérience du confinement que cet aventurier a aujourd’hui à cœur de partager.

Appréhender son stress, mieux gérer les situations de crise, préparer l’après confinement, trouver les moyens de se remobiliser après une longue période d’isolement…

Voici les défis qu’il nous propose de relever ensemble afin de construire le monde de demain avec ses changements et ses défis qui nécessitent adaptation, créativité, rigueur et vision de long terme qu’un aventurier a dû constamment développer !

Yvan Bourgnon présentera, au cours de cette conférence, des solutions pour mieux les anticiper afin de minimiser l’impact du réchauffement climatique et de la pollution des océans sur nos vies et celles des générations futures.

+33 2 33 77 60 00

Saint-Lô

