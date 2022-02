Les grandes conférences > Stéphane ALLIX Saint-Lô, 20 mai 2022, Saint-Lô.

Les grandes conférences > Stéphane ALLIX Saint-Lô

2022-05-20 – 2022-05-20

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Rendez-vous le 20 mai prochain au théâtre de Saint-Lô, pour la conférence « Une vie après la vie ? » de Stéphane ALLIX.

Comment entendre les messages et les signes que notre âme ne cesse de nous envoyer ? Pourquoi notre société matérialiste est-elle persuadée que notre vie se résume à notre existence terrestre ? Que notre conscience est limitée à l’activité de notre cerveau ? Quelles conséquences cet aveuglement a-t-il sur notre quotidien ?

Stéphane Allix est journaliste, ancien reporter de guerre, écrivain et réalisateur français.

Suite au décès accidentel de son frère survenu en 2001, il se lance dans une quête personnelle et explore les mystères de la conscience et la question de la vie après la mort. En 2007, il fonde l’Institut de Recherche sur les Expériences extraordinaires, et en 2008, lance la publication du magazine trimestriel Inexploré.

Il est l’auteur de La mort n’est pas une terre étrangère, Le test, ou encore Lorsque j’étais quelqu’un d’autre, et vient de publier chez Albin Michel une enquête intime sur la découverte de ses blessures d’enfance intitulée Nos âmes oubliées.

Il est également le concepteur et le réalisateur de la série documentaire Enquêtes Extraordinaires.

+33 2 33 77 60 00

