2023-05-05 20:30:00 – 2023-05-05

Initiées en 2015, les Grandes Conférences ont fait leur retour à Saint-Lô à l’automne 2021 avec un cycle de 5 dates jusqu’au mois de mai 2022. La qualité des invités (Patrick Dils, Paul El Kharrat, Natacha Calestrémé, Yvan Bourgnon et Stéphane Allix) et la diversité des sujets traités ont permis l’énorme succès de ces rendez-vous désormais bien ancrés dans l’agenda culturel des Saint-Lois.

Le concept : un invité, un interviewer-animateur, une thématique, un lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l’issue de son intervention.

Pour les 5 prochaines dates, la Ville de Saint-Lô a de nouveau fait le choix d’inviter des personnalités qui portent un message fort. 5 dates, 5 combats, 5 parcours, 5 destins…

Ces invités (philosophe, témoins, juge d’instruction, héros…) viendront partager leur histoire et leurs expériences hors du commun avec les Saint-Lois et les visiteurs de notre ville.

Vendredi 5 mai 2023, à 20h30

Fabrice Midal est philosophe et éditeur. Il enseigne la méditation depuis plus de 25 ans, et transmet une approche simple et laïque. Il dénonce vigoureusement la méditation habituellement présentée comme une bulle pour se couper du monde ou une technique inhumaine de gestion de soi.

Loin de cette vision dangereuse, son approche nous invite à nous réconcilier avec notre existence, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle montre aussi comment être heureux ne consiste pas à vivre dans le meilleur des mondes, mais plutôt à se confronter aux défis avec courage, et ainsi découvrir la richesse et l’imprévisibilité de la vie.

Fabrice est le fondateur de L’École de méditation dans laquelle est transmise cette approche déculpabilisante et libératrice de la méditation.

Il partage cette approche philosophique dans Foutez-vous la paix et commencez à vivre paru aux éditions Flammarion.

