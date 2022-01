Les Grandes conférences de l’Alliage L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Les Grandes conférences de l’Alliage L’Alliage, 24 juin 2022, Olivet. Les Grandes conférences de l’Alliage

L’Alliage, le vendredi 24 juin à 18:00

Les pratiques en agriculture évoluent. L’utilisation du biochar permet une meilleure productivité tout en améliorant la qualité des sols et en limitant l’émission de gaz à effet de serre. Sylvain Bourgerie, maître de conférences à l’Université d’Orléans, présente ces nouvelles façons de penser l’agriculture. Entrée libre – sans réservation – tout public **Pass sanitaire exigé**

Entrée libre

Le charbon de bois BIO (biochar) en agriculture L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet Departement Loiret

L'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Les Grandes conférences de l’Alliage L’Alliage 2022-06-24 was last modified: by Les Grandes conférences de l’Alliage L’Alliage L'Alliage 24 juin 2022 L'Alliage Olivet Olivet

Olivet Loiret