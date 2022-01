Les Grandes conférences de l’Alliage L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

le vendredi 25 mars à 18:00

À l’heure où de nombreux jeunes et parents s’inquiètent de leurs choix d’orientation, informer tous les publics des métiers scientifiques dans lesquels s’épanouissent des femmes devient essentiel. Les femmes scientifiques sont présentes dans toutes les thématiques de recherche. Elles pilotent des équipes ou s’engagent dans la gestion de la recherche. Viviana Lago, ingénieure de recherche à ICARE (CNRS) exposera ces différents parcours qui s’offrent aux jeunes filles. Entrée libre – sans réservation – tout public **Pass sanitaire exigé**

Femmes et sciences L'Alliage 1 rue michel roques Olivet

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T19:30:00

