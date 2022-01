Les grandes conférences de l’Alliage L’Alliage, 25 février 2022, Olivet.

L’Alliage, le vendredi 25 février à 18:00

Construire sur de bonnes bases n’est pas toujours chose facile. En montagne, attention aux pierres qui tombent ! Sur le littoral ou près d’une rivière, gare à la montée des eaux ! Ailleurs, ce sont les séismes ou les volcans qui peuvent menacer… Dans l’orléanais, il faut aussi regarder sous nos pieds. La roche faisant substratum est en effet karstifiée : le temps et l’eau l’ont altérée jusqu’à parfois la rendre pleine… de vides ! Heureusement, il y a tout de même (beaucoup) plus de fromage que de trous dans ce gruyère. Et moyennant quelques précautions et de la mémoire, on peut éviter ou en tout cas limiter les problèmes. Cet exposé présente dans un premier temps quelques particularités géologiques de la région. Il explique ensuite en quoi cette configuration constitue des risques… et offre aussi des ressources ! Cet état des lieux permet enfin de balayer les différentes méthodes pour gérer les risques et préserver les ressources. Cette conférence bénéficie des connaissances acquises au cours du projet de recherche PERCIVAL cofinancé par la région Centre-Val-de-Loire et mené entre autres par le BRGM et le laboratoire CITERES de l’université de Tours. Avec Gildas Noury, inégnieur-chercheur spécialisé en risques naturels et en géotechnique chez BRGM **Pass sanitaire exigé**

Entrée libre

Les cavités naturelles de l’orléanais – Vivons-nous sur un gruyère ?

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



