**ARN messager biomédicament, quelles autres applications en plus de la vaccination ?** En marge de la saison culturelle, la programmation de l’Alliage s’enrichit en cette rentrée d’une autre culture, cette fois-ci scientifique, un vendredi par mois à l’Alliage. Nous le savons, nous le vivons, la crise sanitaire qui n’est pas encore derrière nous, peut être source d’interrogations, et même raviver des peurs, parfois infondées. Elle a en tout cas le mérite de démontrer à quel point une culture générale scientifique peut être utile pour prendre du recul, démêler le vrai du faux, a fortiori dans nos sociétés hyper connectées où l’information circule en continu. Et si on s’arrêtait un instant pour mieux comprendre et en parler ? Une fois par mois, le vendredi en début de soirée, des experts animeront une conférence-échange accessible à tous, sur un thème précis : ARN messager, big bang ou encore industrie cosmétique… Des thématiques variées, pour comprendre le monde qui nous entoure et en débattre avec des spécialistes. Conférence “ARN messager biomédicament, quelles autres applications en plus de la vaccination ?” animée par Chantal Pichon, Professeure à l’Université d’Orléans et chercheuse au CNRS. **Pass sanitaire exigé**

Entrée libre

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



