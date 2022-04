Les grandes carrioles Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Les grandes carrioles Istres, 13 mai 2022, Istres. Les grandes carrioles Istres

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13

Istres Bouches-du-Rhône Istres Une restauration sur le pouce, des cuissons à la vapeur, à la plancha, bouillon ou cru, les Carrioles proposent une version street food des produits et des saveurs de Méditerranée. D’après une idée originale de Marie-José Ordener.





AU MENU :



À tout’vapeur :

Jean-Pierre Larroche / Cie Les Ateliers du Spectacle (Paris – 75) Christophe Dufau / chef étoilé – restaurant les Bacchanales (Vence – 06)



​Air plancha :

Jean-Luc Brisson / artiste & paysagiste (Marseille – 13)

Fabrice Biasiolo / chef étoilé – restaurant Une auberge en Gascogne (Astaffort – 47)



​Fritomatic :

Jules Bouchier Vegis / designer

Jérôme Di Salvio / chef cuisinier & traiteur – METSENS (Allauch – 13) Ambulantes et spectaculaires, les Grandes Carrioles conduites par un duo chef / artiste font halte au Train Bleu à Istres. +33 4 42 56 48 48 http://www.letrainbleu.net/ Une restauration sur le pouce, des cuissons à la vapeur, à la plancha, bouillon ou cru, les Carrioles proposent une version street food des produits et des saveurs de Méditerranée. D’après une idée originale de Marie-José Ordener.





AU MENU :



À tout’vapeur :

Jean-Pierre Larroche / Cie Les Ateliers du Spectacle (Paris – 75) Christophe Dufau / chef étoilé – restaurant les Bacchanales (Vence – 06)



​Air plancha :

Jean-Luc Brisson / artiste & paysagiste (Marseille – 13)

Fabrice Biasiolo / chef étoilé – restaurant Une auberge en Gascogne (Astaffort – 47)



​Fritomatic :

Jules Bouchier Vegis / designer

Jérôme Di Salvio / chef cuisinier & traiteur – METSENS (Allauch – 13) Istres

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Ville Istres lieuville Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Les grandes carrioles Istres 2022-05-13 was last modified: by Les grandes carrioles Istres Istres 13 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône