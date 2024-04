Les Grandes Canailles la chaudière Suze, mardi 23 juillet 2024.

Les Grandes Canailles dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 23 – 27 juillet la chaudière 580

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-23T10:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T15:00:00+02:00

Le séjour Grandes Canailles est dans la continuité des séjours Rêves de canailles. Un séjour pour celle·eux qui grandissent : un séjour pour les jeunes à partir de 12 ans.

C’est une invitation à une aventure collective en pleine nature dans une clairière au pied de la montagne des trois becs.

Nous partageons le quotidien avec les jeunes : cuisiner, partir en exploration, faire des grands jeux dans une grande forêt de hêtres, partir faire des bivouacs sauvages, découvrir la faune et la flore, apprendre à vivre ensemble, faire des veillées autour du feu.

Nous faisons aussi notre programme en fonction des besoins et envies des jeunes.

Le fait d’être un·e animateur·ice pour deux jeunes nous permet d’être au plus près de leurs besoins et de faire des allers retours entre moment individuel et temps collectif.

la chaudière 26340 la chaudière Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « voyageursdescimes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.voyageursdescimes.com/ »}]

nature grimpe d’arbre