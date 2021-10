Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Les grandes ambitions Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Les grandes ambitions

Zénith, le dimanche 30 janvier 2022 à 16:30

« Fred et Yvan sont inséparables, une amitié à toute épreuve que rien ne semble pouvoir briser, pas même la vie d’adulte. Depuis la faillite de leur karaoké il y a 3 ans ils ne font pas grand-chose, ce qui ne semble pas vraiment les déranger. Se laisser porter ce n’est pas si désagréable. À part peut-être pour Charlotte, qui partage la vie de Fred. Alors, pour sauver son couple, Fred a fait la promesse à Charlotte de passer un nouvel entretien d’embauche. Cet ultime RDV pourrait lui offrir un nouveau départ, une dernière chance de réussir sa vie. Mais Fred et Yvan ont bien d’autres ambitions qui pourraient venir tout gâcher. »

Carré or : 67€ / Cat 1 : 55€ / Cat 2 : 42€ / Cat 2 : 32€

