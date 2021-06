Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Essonne, Villiers-le-Bâcle « Les Graines Voyageuses » de Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

« Les Graines Voyageuses » de Murielle Joubert Maison-atelier Foujita, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villiers-le-Bâcle. « Les Graines Voyageuses » de Murielle Joubert

Maison-atelier Foujita, le samedi 3 juillet à 11:00

Promenade à la découverte des œuvres de Murielle Joubert à travers, le jardin, le presbytère et la maison du peintre Foujita. L’artiste révéle une importante création autour de la graine, par rapport à la diversité des formes, ses symboliques, ses analogies et enfin ses voyages. Par ses installations, elle propose un regard poétique et un questionnement philosophique sur notre rapport à l’environnement, une incitation à un regard conscient.

Entrée libre, respect des conditions sanitaires en vigueur

Exposition – découverte de l’artiste céramiste plasticienne, Murielle Joubert. Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle lieuville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle