LES GRAINES OUBLIEES PAR LADYLIKE LILY SEW – LA MANU MORLAIX Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

LES GRAINES OUBLIEES PAR LADYLIKE LILY SEW – LA MANU. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 19:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Les Graines Oubliées raconte l'aventure d'une petite fille qui quitte sa ville natale pour sauver sa maman malade. En fouillant dans les vieux livres d'histoire et de botanique pour chercher un remède, elle se rend compte que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud qui parle vient lui réléver un secret. Il existe quelque part, loin de la ville, une sorcière qui sait soigner grâce aux pouvoirs des plantes. Peut-être même qu'elle peut guérir la maman de Lily. La petite fille se met alors en route, et découvre tout un monde qu'on lui a caché jusqu'ici. Un univers sauvage, végétal et merveilleux qui a été volontairement dissimulé à l'enfant. Les Graines Oubliées est un conte tout public à partir de 5 ans. Il s'agit du second spectacle jeune public de l'artiste Ladylike Lily, produit par Ouch Prod. Les Graines Oubliées sera en création pendant l'année 2022, avec les salles partenaires Bonjour Minuit, Le Sew, Le Quai M et le Centre culturel de la ville robert. Horaires : Ouverture des portes : 18h30 Début des concerts : 19h

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu SEW - LA MANU Adresse 39 QUAI DU LEON Ville MORLAIX Tarif 13.8-13.8 lieuville SEW - LA MANU MORLAIX Departement Finistere

