Les Graines d’Idées : À la découverte des abeilles mellifères Saint-Prix, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Prix. Les Graines d’Idées : À la découverte des abeilles mellifères 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 Rucher-école Chemin de la Procession Saint-Marc

Les Graines d'Idées vous proposent des ateliers à la découverte des abeilles mellifères et de l'apiculture, avec l'association La Goutte d'Or. communication@saintprix.fr +33 1 34 27 44 76 https://www.saintprix.fr/

Rucher-école Chemin de la Procession Saint-Marc Saint-Prix