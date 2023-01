Les graines de la Vallée : troc de graines et ateliers Fondation Cartier pour l’art contemporain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les graines de la Vallée : troc de graines et ateliers Fondation Cartier pour l’art contemporain, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 14h30 à 16h45

. gratuit

Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel avec la Fondation Cartier pour l’art contemporain, les bibliothèques de Paris interviennent dans l’exposition de Fabrice Hyber le temps d’un après-midi en proposant à tous, petits et grands, une sensibilisation à la nature et à la culture des graines à travers un atelier-jeu de reconnaissance de graines. L’exposition La Vallée réunit une soixantaine de toiles de Fabrice Hyber. Artiste, semeur, entrepreneur, poète, Fabrice Hyber incorpore dans le champ de l’art tous les domaines de la vie, des mathématiques aux neurosciences, en passant par le commerce, l’histoire, l’astrophysique, mais aussi l’amour, le corps et les mutations du vivant. Les multiples dimensions de son art trouvent leur origine dans « la Vallée », cette forêt qu’il fait pousser en Vendée depuis les années 1990, et où il a semé 300 000 graines d’arbres, de centaines d’essences différentes. Sur de petites planches représentant 8 plantes, le public est invité à retrouver à quelles graines correspondent chaque plante. Ce simple exercice, façon Loto, peut même s’essayer les yeux bandés ! Après avoir repéré les différentes graines de fruits ou de légumes, un exercice de plia­ge origami vous permettra de créer une enveloppe pour repartir avec quelques graines. Les bibliothécaires animent également un troc de graines qui fait écho aux grainothèques et fonds « écologie » disponibles dans leurs bibliothèques. Les participants inscrits bénéficient de l’entrée à l’exposition et à une présentation par les médiateurs de la Fondation Cartier. N’oubliez pas de venir avec quelques graines à échanger ! Public familial. Avec la collaboration des bibliothèques la Canopée (1er), A. Rimbaud (4e), M. Yourcenar (15e ) et M. Genevoix (18e). En partenariat avec la Fondation Cartier pour l’art contemporain (14e). Fondation Cartier pour l’art contemporain 261 boulevard Raspail 75014 Paris Contact :

Michel Slomka / MYOP -Lumento

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Fondation Cartier pour l'art contemporain Adresse 261 boulevard Raspail Ville Paris lieuville Fondation Cartier pour l'art contemporain Paris Departement Paris

Fondation Cartier pour l'art contemporain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les graines de la Vallée : troc de graines et ateliers Fondation Cartier pour l’art contemporain 2023-02-18 was last modified: by Les graines de la Vallée : troc de graines et ateliers Fondation Cartier pour l’art contemporain Fondation Cartier pour l'art contemporain 18 février 2023 Fondation Cartier pour l'art contemporain Paris Paris

Paris Paris