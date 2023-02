LES GRAINES DE DEMAIN COMEDIE DE LA ROSERAIE, 19 février 2023, TOULOUSE.

LES GRAINES DE DEMAIN COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 10:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

À travers un voyage féerique empreint de poésie, de musique et de magie, Maëlle et son amie Lumière, nous font rêver, rire et réfléchir sur notre contribution à protéger la Terre. Maëlle a pour mission de planter des graines représentant les 4 éléments nécessaires pour que Demain soit meilleur.

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

