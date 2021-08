Chaumont La Maison des Carmélites Chaumont, Haute-Marne « Les graffitis du Donjon de Chaumont » La Maison des Carmélites Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

« Les graffitis du Donjon de Chaumont » La Maison des Carmélites, 18 septembre 2021, Chaumont. « Les graffitis du Donjon de Chaumont »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison des Carmélites

### Venez découvrir ces graffitis à l’occasion d’une exposition photographique. Le Donjon de Chaumont datant du XIIe siècle est la partie la plus ancienne de la ville. Ancienne prison, ses murs sont couverts de graffitis gravés dans la pierre. Certains sont des oeuvres d’art. Quels mystères se cachent derrière ces inscriptions et dessins…?

Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir ces graffitis à l’occasion d’une exposition photographique. La Maison des Carmélites 83 rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu La Maison des Carmélites Adresse 83 rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville La Maison des Carmélites Chaumont