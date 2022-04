Les Gourm’en Scène Espace culturel Beaumarchais Maromme Catégories d’évènement: Maromme

du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril à Espace culturel Beaumarchais

Du 1er au 3 avril, venez assister à la 4e édition du festival de théâtre amateur “Les Gourm’en Scène”.

Gratuit pour les – de 10 ans / de 3€ à 4€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi et retraités / de 5€ à 7€ en plein tarif.

Festival de théâtre amateur Espace culturel Beaumarchais 13A, rue de la République, Maromme Maromme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T16:00:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-02T18:30:00 2022-04-02T21:30:00;2022-04-02T21:30:00 2022-04-02T23:30:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T14:30:00;2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T16:30:00

