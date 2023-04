Life is Goudes! (Famille) Les Goudes Giraud, 1 janvier 2023, Marseille.

Promenade dans cet ancien village de pêcheurs. Découvrez son passé industriel et son lien exceptionnel avec la nature. Faune et flore luxuriante, habitat typique. Rencontrez ses habitants, un véritable voyage «au bout du monde» !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Les Goudes Giraud

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Stroll through this former fishing village. Discover its industrial past and its exceptional link with nature. Lush flora and fauna, typical habitat. Meet its inhabitants, a real trip « at the end of the world »!

Pasee por este antiguo pueblo de pescadores. Descubra su pasado industrial y su excepcional vínculo con la naturaleza. Flora y fauna exuberantes, hábitat típico. Conozca a sus habitantes, ¡un auténtico viaje « al fin del mundo »!

Spaziergang durch dieses ehemalige Fischerdorf. Entdecken Sie seine industrielle Vergangenheit und seine außergewöhnliche Verbindung zur Natur. Üppige Fauna und Flora, typische Siedlungen. Lernen Sie seine Bewohner kennen, eine echte Reise « ans Ende der Welt »!

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille