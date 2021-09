Sérifontaine Sérifontaine Oise, Sérifontaine Les goualantes, Adèle Chignon Sérifontaine Sérifontaine Catégories d’évènement: Oise

Sérifontaine

Les goualantes, Adèle Chignon Sérifontaine, 3 octobre 2021, Sérifontaine. Les goualantes, Adèle Chignon 2021-10-03 14:00:00 – 2021-10-03 15:00:00

Sérifontaine Oise Sérifontaine 0 0 0 Rencontre musicale, chorale improvisée.

Venez chanter en duo avec Adèle Chignon et son accordéoniste.

Bruant, Mistinguette, Piaf, Gabin, Vian, Bourvil, Brel, Brassens, Aznavour… Rencontre musicale, chorale improvisée.

Venez chanter en duo avec Adèle Chignon et son accordéoniste.

Bruant, Mistinguette, Piaf, Gabin, Vian, Bourvil, Brel, Brassens, Aznavour… contact@ot-paysdebray.fr +33 3 44 82 62 74 Rencontre musicale, chorale improvisée.

Venez chanter en duo avec Adèle Chignon et son accordéoniste.

Bruant, Mistinguette, Piaf, Gabin, Vian, Bourvil, Brel, Brassens, Aznavour… ccpb dernière mise à jour : 2021-09-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray

Détails Catégories d’évènement: Oise, Sérifontaine Autres Lieu Sérifontaine Adresse Ville Sérifontaine lieuville 49.35265#1.77179