Les Goualantes, Adèle Chignon Le Coudray-Saint-Germer, 27 avril 2022, Le Coudray-Saint-Germer.

Les Goualantes, Adèle Chignon Le Coudray-Saint-Germer

2022-04-27 15:30:00 – 2022-04-27 16:30:00

Le Coudray-Saint-Germer Oise Le Coudray-Saint-Germer

Le spectacle des Goualantes – Adèle Chignon – où le spectateur n’est pas que spectateur lors de cette chorale improvisée… Rendez-vous le mercredi 27 juillet pour chanter ensemble !

Pensez à réviser vos classiques de la chanson française! Les Goualantes vous attendent au tournant lors de la fête des familles et des enfants en musique et en choeur! Moment de connexion et de partage garantie !

Le spectacle des Goualantes – Adèle Chignon – où le spectateur n’est pas que spectateur lors de cette chorale improvisée… Rendez-vous le mercredi 27 juillet pour chanter ensemble !

Pensez à réviser vos classiques de la chanson française! Les Goualantes vous attendent au tournant lors de la fête des familles et des enfants en musique et en choeur! Moment de connexion et de partage garantie !

Le spectacle des Goualantes – Adèle Chignon – où le spectateur n’est pas que spectateur lors de cette chorale improvisée… Rendez-vous le mercredi 27 juillet pour chanter ensemble !

Pensez à réviser vos classiques de la chanson française! Les Goualantes vous attendent au tournant lors de la fête des familles et des enfants en musique et en choeur! Moment de connexion et de partage garantie !

©Adèle Chignon

Le Coudray-Saint-Germer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par