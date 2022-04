Les goualantes, Adèle Chignon Lachapelle-aux-Pots Lachapelle-aux-Pots Catégories d’évènement: Lachapelle-aux-Pots

Oise

Les goualantes, Adèle Chignon Lachapelle-aux-Pots, 5 juin 2022, Lachapelle-aux-Pots. Les goualantes, Adèle Chignon Lachapelle-aux-Pots

2022-06-05 15:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Lachapelle-aux-Pots Oise Lachapelle-aux-Pots Rencontre musicale et chorale lors de la fête communale.

Venez chanter en duo avec Adèle Chignon et son accordéoniste.

Lachapelle-aux-Pots

