Les Gouailleuses Château-musée de Noirmoutier, 14 mai 2022 16:00, Noirmoutier-en-l'Île.

Animations médiévales, jongleries avec “Les Gouailleuses et Thomas le jongleur”. Exposition 2022 “Le Moyen-Age en bande dessinée”

Les Gouailleuses : Pétronille et Lisette enfileront leurs habits du Dimanche et vous offriront leurs plus beaux sourires.

Mirabelle se fera un plaisir de vous raconter moultes anecdotes sur son Romuald, Duc de Bonimenterie, qui est parti, mais qui va revenir, il le lui a promis !

Un trio détonnant pour pimenter votre fête !

En bref, un happening médiévalo-décalé avec en bonus, bon nombre d’anecdotes cocasses, des situations truculentes, et des moments d’émotion !

Thomas le jongleur mélange le jonglage classique avec balles, anneaux, massues à un jonglage enflammé !

Classé Monument Historique depuis 1994, le château de Noirmoutier est l’un des donjons romans le mieux conservé dans la France du Grand Ouest. Un musée, installé au cœur du donjon, permet de découvrir l’histoire locale.

http://www.ville-noirmoutier.fr

Last entry at 22:45 Saturday 14 May, 16:00

Listed as a Historical Monument since 1994, Noirmoutier Castle is one of the best preserved Romanesque dungeons in France’s Great West. A museum, set in the heart of the dungeon, allows to discover the local history.

Les Gouailleuses: Pétronille y Lisette se pondrán sus trajes del Domingo y les ofrecerán sus sonrisas más hermosas. Mirabelle estará encantada de contaros muchísimas anécdotas sobre su Romuald, duque de Bonimenterie, que se ha ido, pero que va a volver, ¡se lo ha prometido! ¡Un trío para darle vida a su fiesta! En resumen, un happening medieval-cambiado de puesto con en la prima, las porciones de anécdotas divertidas, situaciones truculentas, ¡y momentos de la emoción! Thomas el malabarista mezcla el clásico malabarismo con bolas, anillos, mazas a un malabarismo ardiente!

Última entrada a las 22:45 Sábado 14 mayo, 16:00

Place d’Armes 85330 85330 Noirmoutier-en-l’Île Pays de la Loire