Les Gouailleuses Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l'Île Catégories d’évènement: Noirmoutier-en-l'Île

Vendée

Les Gouailleuses Château-musée de Noirmoutier, 14 mai 2022, Noirmoutier-en-l'Île. Les Gouailleuses

Château-musée de Noirmoutier, le samedi 14 mai à 16:00

Les Gouailleuses : Pétronille et Lisette enfileront leurs habits du Dimanche et vous offriront leurs plus beaux sourires. Mirabelle se fera un plaisir de vous raconter moultes anecdotes sur son Romuald, Duc de Bonimenterie, qui est parti, mais qui va revenir, il le lui a promis ! Un trio détonnant pour pimenter votre fête ! En bref, un happening médiévalo-décalé avec en bonus, bon nombre d’anecdotes cocasses, des situations truculentes, et des moments d’émotion ! Thomas le jongleur mélange le jonglage classique avec balles, anneaux, massues à un jonglage enflammé !

Dernière entrée à 22h45

Animations médiévales, jongleries avec “Les Gouailleuses et Thomas le jongleur”. Exposition 2022 “Le Moyen-Age en bande dessinée” Château-musée de Noirmoutier Place d’Armes 85330 Noirmoutier-en-l’Île Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Noirmoutier-en-l'Île, Vendée Autres Lieu Château-musée de Noirmoutier Adresse Place d'Armes 85330 Ville Noirmoutier-en-l'Île lieuville Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l'Île Departement Vendée

Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l'Île Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noirmoutier-en-lile/

Les Gouailleuses Château-musée de Noirmoutier 2022-05-14 was last modified: by Les Gouailleuses Château-musée de Noirmoutier Château-musée de Noirmoutier 14 mai 2022 Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l'Île Noirmoutier-en-l'Île

Noirmoutier-en-l'Île Vendée