Expositions et musique aux Gorges du Sierroz 16 et 17 septembre Les Gorges du Sierroz (parking de covoiturage) Entrée libre

Programme des animations

Samedi 16 septembre :

Exposition de maquette, exposition de peintures composées par Loisirs Couleurs, projection de divers films sur les Gorges du Sierroz (Ciné scolaire 1957, reconstitution navigation, reportages…), Orgue de Barbarie par L’Org’à Bily, exposition « Invitation au voyage », stand de l’association Au Coeur des Gorges du Sierroz avec vente de cartes postales, objets souvenirs, livres … et buvette.

Dimanche 17 septembre :

Interventions ponctuelles tout au long de la journée d’un mix des associations de danses historiques sur le thème de la Belle Epoque (années 1900) par les danseurs de la Cie Les Fêtes Costumées (Genève) et Le Quadrille du Lac (Aix-les-Bains), 1 présentation « Marie de Solms » par Daniel et Marie Fritsch (environ 1/2h), 2 saynètes de la Compagnie En Visite Simone évoquant le drame de la Cascade et intégrant la visite de Napoléon III (2x 1/2h), exposition de maquette, exposition des tableaux de Loisirs Couleurs, projection de films, exposition « Invitation au voyage », stand de l’association Au Coeur des Gorges du Sierroz avec vente de cartes postales, objets souvenirs, livres… et buvette.

Plus d’informations sur le site www.gorgesdusierroz.fr

Les Gorges du Sierroz (parking de covoiturage) Route des bauges, 73100 Saint-Offenge Grésy-sur-Aix 73100 Ferme Raymond Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le nouveau parking de covoiturage se situe en aval des Gorges du Sierroz à proximité de l'ancien barrage qui permettait la navigation dans le canyon Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Au cœur des Gorges du Sierroz